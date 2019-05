Dois terços dos municípios portugueses recebem 3,1ME para alargar cobertura 'wi-fi'

Mais de 200 municípios portugueses, cerca de dois terços do total, receberam 3,1 milhões de euros em vales da Comissão Europeia para alargar a cobertura 'wi-fi' em locais públicos, divulgou hoje a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

No dia em que se celebra o 50.º aniversário do Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade de Informação, a Anacom adianta que, dos 143 municípios portugueses que se candidataram à segunda chamada da iniciativa da Comissão Europeia WiFi4EU, 80 conseguiram vales no valor de cerca de 1,2 milhões de euros.

"Desta forma, eleva-se a 207 o número de municípios portugueses contemplados com verbas para a instalação de 'wi-fi' em locais públicos, uma vez que na primeira chamada, realizada no final de 2018, foram atribuídos vales a 127 municípios", acrescenta.