Dolores Aveiro comove os fãs com foto 'deliciosa' ao lado de Eva

Após os rumores, a fotografia deixa clara a cumplicidade entre Dolores e a filha de Cristiano.

Depois de diversos rumores sobre o afastamento de Dolores Aveiro do filho Cristiano Ronaldo, a mãe do internacional português tem partilhado diversas fotografias na rede social Instagram, com os netos e com Cristiano em Turim, Itália.Esta sexta-feira, pouco antes de Cristiano Ronaldo entrar em campo para defender as cores da Juventus, num jogo contra o clube de futebol italiano,Aveiro utilizou, mais uma vez, a sua conta Instagram para desejar boa sorte ao filho.Na imagem que partilha, Dolores 'derrete' o fãs ao surgir em grande cumplicidade com a neta Eva. A menina surge ao colo da avó a sorrir enquanto esta não contém a gargalhada.