Dona Graça nasceu do sonho de três amigos em Lisboa

Espaço situa-se no antigo e castiço bairro alfacinha da Graça.

Por Catarina Figueiredo | 07.11.18

"Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça". Este poderia ser o slogan do novo alojamento local Dona Graça, que abriu portas num dos bairros mais típicos e antigos de Lisboa, ao qual ‘roubou’ o nome.



É no número 124 da rua da Bela Vista à Graça que três amigos plantaram o sonho de recuperar um edifício antigo de três andares e modernizá-lo sem lhe retirar a identidade própria tão especial que caracteriza aquela zona da capital.



O espaço dispõe de oito apartamentos com quarto, kitchenette e sala, iluminados por janelas que refletem a "luz boa" da cidade lisboeta.



Os clientes que ficarem alojados no Dona Graça vão ter muito com que se entreter: se por um lado estão num dos locais mais privilegiados da cidade, por outro vão poder desfrutar de uns mergulhos refrescantes na piscina do espaço, ideal para as tardes quentes de verão, onde nem sequer se sente que se está no coração de uma capital europeia.



À chegada, os hóspedes são recebidos pelos três amigos, António, Rui e Hugo, que oferecem conselhos de lugares a visitar e que dão a conhecer os produtos típicos portugueses da loja situada na receção.



Na ‘casa’ da Dona Graça, os preços por noite variam entre os 150 e os 200 euros.