Dotação de duodécimos para Timor-Leste fixada em 63ME em janeiro - Finanças

Por Lusa | 01:36

O Ministério das Finanças timorense aprovou uma dotação orçamental temporária (DOT) de 71,88 milhões de dólares (cerca de 63 milhões de euros) para o mês de janeiro, no quadro da aplicação do regime de duodécimos, informou um responsável do orçamento.

O valor total de despesas do Orçamento Geral do Estado (OGE) inclui 16,67 milhões de dólares para salários e vencimentos, 28,97 milhões de dólares para bens e serviços e 26,23 milhões em transferências públicas.

Não há qualquer valor destinado a capital menor ou a capital de desenvolvimento, segundo a informação dada a conhecer pelo Diretor Nacional do Orçamento, Salomão Yaquim.