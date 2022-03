Doze "mísseis balísticos" disparados "fora das fronteiras do Iraque, (...) a partir do leste", visaram este domingo o consulado norte-americano em Erbil, capital do Curdistão iraquiano, sem causarem vítimas, disseram as forças de segurança curdas.

O Iraque partilha a sua longa fronteira oriental com o Irão.

O ataque foi efetuado com "doze mísseis balísticos disparados contra um bairro em Erbil e apontados ao consulado dos EUA", de acordo com uma nota da unidade antiterrorista do Curdistão.