Duas crianças mortas em explosão de bomba em Angola

Por Lusa | 15:25

Duas crianças morreram e outras duas pessoas, incluindo outro menor, ficaram gravemente feridas na sequência da detonação de um engenho explosivo no município do Cela, província do Cuanza Sul, noticiou esta sexta-feira a rádio pública angolana.

As crianças sobreviventes, devido à gravidade dos ferimentos, vão ser transferidas para o hospital do Huambo.

O incidente ocorreu, como explicou um dos feridos, Joaquim Azevedo, de 24 anos, quando o grupo caminhava e encontrou o projétil, de 60 milímetros, fora da estrada, tendo uma das crianças deflagrado o engenho explosivo ao arremessá-lo, por mais de uma vez, contra o chão.