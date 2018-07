Duas mulheres morrem em despiste de automóvel no acesso à A12 em Pinhal Novo

Por Lusa | 11:19

Duas mulheres morreram na madrugada de hoje na sequência do despiste de um automóvel que se incendiou no acesso à A12 em Pinhal Novo, concelho de Palmela (Setúbal), disseram fontes da Proteção Civil e da GNR.

Fonte da GNR indicou à agência Lusa que o acidente ocorreu no acesso da Estrada Nacional 252 à autoestrada 12 (A12) em Pinhal Novo, no distrito de Setúbal.

Segundo a mesma fonte, o veículo incendiou-se após o despiste, tendo as duas mulheres, que eram as únicas ocupantes do veículo, ficado carbonizadas.