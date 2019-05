Por Lusa | 20:12

Os portugueses Diogo Carvalho e João Geraldo conquistaram hoje a variante de pares do Open da Sérvia, competição do circuito mundial de ténis de mesa, que teve lugar em Belgrado.

Na final, superaram por 3-0 a dupla da casa formada pelos jogadores Marko Jevtovic e Zsolt Peto.

Os internacionais portugueses venceram a partida com os parciais de 11-5, 11-3 e 13-11 e subiram ao lugar mais alto do pódio do BG Sportski centar Kovilovo, na capital sérvia.