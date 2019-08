Dupla de adolescentes foge de instituição no Porto para roubar

Dois jovens de Cacia, Aveiro, fugiram de uma instituição em Campanhã, Porto, e em menos de 24 horas assaltaram duas mulheres pelo método do esticão.Os suspeitos, de 16 e 17 anos, foram detidos pela PSP pouco depois do segundo roubo e regressaram à instituição de onde tinham escapado. Esta última vítima sofreu vários ferimentos e teve de receber tratamento hospitalar.Os jovens escaparam na quinta-feira e, logo nesse dia, regressaram a Aveiro e abordaram uma idosa de 83 anos, em Esgueira. Roubaram-lhe a carteira com um puxão. Já no dia seguinte, atacaram uma outra mulher.No entanto, uma patrulha da PSP capturou-os pouco depois, ainda na posse da carteira e todos os objetos e dinheiro furtados, que foram devolvidos à vítima.O roubo foi violento, a mulher foi arrastada pelo chão até largar a carteira e sofreu ferimentos nos joelhos e mãos. Os jovens foram presentes a juiz e enviados de volta à instituição.