Dupla de "Guerra dos Tronos" troca "Guerra das Estrelas" pela Netflix

A dupla David Benioff e D. B. Weiss, responsável pela adaptação televisiva da saga "Guerra dos Tronos", abandonou a trilogia "Guerra das Estrelas", justificando a saída com os vários projetos que tem com a Netflix, segundo a imprensa especializada.

A notícia da saída de Benioff e Weiss foi avançada pela Deadline na noite de segunda-feira e confirmada por outros meios especializados como a Variety.

"Adoramos 'Guerra das Estrelas'. Quando o George Lucas criou [a saga], criou-nos a nós também. Ter a oportunidade de falar sobre 'Guerra das Estrelas' com ele e com a atual equipa foi a emoção de uma vida e ficaremos para sempre em dívida para com a série que mudou tudo", afirmaram os dois argumentistas e realizadores, num comunicado enviado à Deadline.