Durão Barroso contesta "ataque político pessoal pouco velado" da Provedora Europeia

Por Lusa | 09:53

O ex-presidente da Comissão Europeia José Manuel Durão Barroso manifestou hoje "grande surpresa e grave preocupação" com as recomendações da Provedora de Justiça Europeia, Emily O'Reilly, classificando-as como "um ataque político pessoal pouco velado".

Numa carta endereçada a O'Reilly, com conhecimento do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, Durão Barroso contesta o conteúdo das 17 páginas de recomendações da Provedora de Justiça à Comissão Europeia hoje divulgadas, relativas a uma investigação conjunta de três acusações de lóbi junto das instituições europeias em favor do banco Goldman Sachs, depois de ter deixado o cargo de presidente do executivo da UE.

"Existe um enquadramento legal específico para o emprego de comissários após os seus mandatos, algo que eu escrupulosamente respeitei, como confirmado por duas autoridades independentes competentes: a Comissão Ética Ad Hoc (AHEC) e o Departamento Europeu Anti-Fraude (OLAF)", sustenta Durão Barroso.