É preciso mostrar que os produtos brasileiros chegam à Europa "regados com sangue indígena" - ativista

A líder indígena e ativista brasileira Sonia Guajajaraa disse hoje, em Lisboa, que os produtos brasileiros que chegam à Europa vêm "regados com sangue indígena", apelando para a não ratificação do acordo comercial com o Mercosul.

"Estamos a tentar mostrar que os produtos [brasileiros] que a população está a consumir vêm regados de sangue indígena, seja a carne, o couro, o chocolate ou a soja", disse Sonia Guajajaraa, lembrando que "tudo vem das áreas de conflito" com as comunidades indígenas, que "estão a ser desmatadas, onde há exploração ilegal de minério e trabalho escravo".

A ativista brasileira e membro da tribo Guajajaraa falava hoje, em conferência de imprensa em Lisboa, numa das etapas da digressão "Sangue Indígena, Nenhuma gota a mais", que vai passar por 12 países e 18 cidades europeias em 35 dias.