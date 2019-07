É uma boa altura para MP esclarecer desparecimento dos 12 milhões de Angola -- PR da Guiné-Bissau

O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, considerou que agora é uma boa altura para o Ministério Público guineense esclarecer o alegado desaparecimento de 12 milhões de dólares dados por Angola, processo em que chegou a ser detido.

"Estamos no melhor momento para o Ministério Público averiguar essa situação, porque os protagonistas estão todos no país. Estou eu, está a ex-secretária de Estado do Orçamento e Assuntos Fiscais, está o ex-secretário de Estado do Tesouro, está o ex-primeiro-ministro e está a filha do ex-primeiro-ministro", disse José Mário Vaz em entrevista à Lusa e à RTP.

O Presidente guineense considerou que a sua detenção durante 72 horas tinha como objetivo impedir o seu posicionamento político, explicando que na altura tinha a ambição de ser candidato à presidência do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC).