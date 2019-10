Ébola: OMS garante que epidemia na RDCongo está confinada a pequena mas insegura região

A Organização Mundial de Saúde (OMS) assegurou hoje que a epidemia do Ébola na República Democrática do Congo está "confinada" a uma pequena região, sublinhando que se trata de uma zona rural de difícil acesso e problemas de segurança.

Durante uma conferência de imprensa em Genebra, o diretor do Programa para as Emergências da OMS, Michael Ryan, regressado da República Democrática do Congo (RDC), partilhou o seu "otimismo prudente" face à situação.

"Nós confinámos consideravelmente o vírus numa zona geográfica bastante mais pequena, agora temos de destruir o vírus", afirmou, precisando que esta zona está situada entre as localidades de Mambasa, Komanda, Beni e Mandima, entre Kivu do Norte e o Ituri, no leste da RDC.