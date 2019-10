Ébola: ONU assinala mil sobreviventes do vírus na RDCongo

As Nações Unidas assinalaram hoje o milésimo sobrevivente de Ébola na República Democrática do Congo (RDCongo), fruto de uma campanha que, além do vírus, é afetada por conflitos e pela desconfiança do povo.

Até agora, a campanha organizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde da RDCongo vacinou mais de 225.000 pessoas, recorrendo a "uma vacina altamente eficaz", com uma taxa de sucesso de 97,5%, referem as Nações Unidas.

"No início, nunca pensei que iria sobreviver, mas agora que estou curado, quero voltar à minha comunidade e dizer-lhes para procurarem tratamento cedo se estiverem afetados, porque se pode realmente sobreviver", afirmou Kavira, uma das infetadas que foi curada.