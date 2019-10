Ébola: UE contribui com 6 ME para testes clínicos de vacina na RDCongo

A Comissão Europeia anunciou hoje uma contribuição de seis milhões de euros para testes clínicos da vacina contra o Ébola na República Democrática do Congo (RDCongo), numa altura em que a epidemia se continua a propagar no país.

Em comunicado, o executivo comunitário dá conta de que "o anúncio surge numa altura em que o surto de Ébola na RDCongo continua a espalhar-se no leste do país, com um alto risco de transbordo para países vizinhos".

O apoio financeiro é feito ao abrigo do programa de investigação e inovação da União Europeia (UE), o Horizonte 2020, e acresce ao que já foi alocado a investigações para vacinas contra a epidemia, num total de 230,5 milhões de euros desde 2014.