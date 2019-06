Economista guineense antevê cenário de dificuldades perante impasse político

O economista guineense Paulo Gomes antevê um cenário de dificuldades para a Guiné-Bissau, que pode conduzir a uma recessão, se persistir o impasse político que aguarda por um novo Governo, mais de dois meses após as eleições legislativas.

Antigo administrador do Banco Mundial para 24 países africanos, Paulo Gomes, que foi candidato às ultimas eleições presidenciais guineenses, disse, em entrevista à Lusa, que não se percebe a demora do líder do país, José Mário Vaz, na indicação do novo Governo, mas que as consequências serão sentidas brevemente.

"Neste momento já acumulamos muitos atrasados externos, em termos de pagar os nossos compromissos, temos muitos atrasados internos com salários (...) acredito que temos o risco de entrar em recessão com consequências sociais enormes", observou Paulo Gomes.