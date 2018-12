Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Edifício das Caves Sandeman recebe primeiro hostel ligado a uma marca

As camas do dormitório ficam dentro de armações cilíndricas e aludem ao Vinho do Porto.

Por Nelson Rodrigues | 20:13

Inaugurado em julho, o The House of Sandeman Hostel & Suites é o primeiro ‘branded hostel’ do Mundo e fica localizado no edifício das Caves Sandeman, um ponto de referência não só para a cidade de Vila Nova de Gaia, mas também para o turismo do Porto. O espaço encontra-se junto ao rio Douro e à ponte Luíz I, com uma vista aberta sobre a zona ribeirinha.



O edifício é do século XVIII e as camas de dormitório ficam no interior de armações cilíndricas que aludem às pipas de vinho do Porto.



No The House of Sandeman Hostel & Suites há ainda cozinha portuguesa com um toque de modernidade do restaurante, bar e esplanada ‘The George’.



Todas estas qualidades foram destacadas num artigo online do ‘The Guardian’, em setembro, que destaca ainda a hospitalidade criativa da unidade hoteleira.



Por aqui é possível também alugar uma bicicleta, relaxar no terraço e desfrutar de um cocktail Sandeman com vista para a zona ribeirinha do Porto.



Ao todo, o espaço tem capacidade para alojar 73 pessoas, divididas entre camaratas e suites – estas dividias em duas tipologias.



Umas com vista para o Douro e para o centro histórico do Porto, com uma decoração standard; a outra conta com uma decoração mais contemporânea.



Onde comer e o que fazer

O Mosteiro da serra do Pilar é um dos monumentos mais imponentes de Gaia. Fica localizado junto ao jardim do Morro e tem vista para a cidade Invicta.



No teleférico de Gaia é possível fazer a ligação entre a zona ribeirinha da cidade, onde ficam as caves do vinho do Porto, e a avenida da República.



A Capela do Senhor da Pedra fica localizada em Miramar. Foi construída em 1686 em cima de um rochedo e tem o formato de um hexágono.