Edifício do MAAT encerrado até 27 de março após destruição causada pela depressão Elsa

O Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), encerrado desde quinta-feira devido a fortes rajadas de vento que derrubaram parte do teto, reabre no dia 27 de março, após as obras de manutenção que estavam previstas para fevereiro.

"O novo edifício do MAAT vai estar temporariamente encerrado e reabre a 27 de março", devido aos estragos provocados pela depressão Elsa, que obrigam o museu a antecipar obras de manutenção previstas para fevereiro, anunciou o MAAT, em comunicado.

De acordo com o museu, o encerramento é motivado por obras que "visam repor uma parte do teto que cedeu devido às condições atmosféricas extremas e às fortes rajadas de vento que ocorreram na tarde de 19 de dezembro".