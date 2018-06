EDP emite obrigações no valor de 750 ME com vencimento em 2026

Por Lusa | 18:03

A EDP -- Energias de Portugal anunciou a emissão de obrigações no valor de 750 milhões de euros com vencimento em janeiro de 2026, segundo um comunicado publicado hoje pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A EDP Finance BV fixou hoje o preço de uma emissão de obrigações no montante de 750.000.000 euros com vencimento em janeiro de 2026, cupão de 1,625%, a que corresponde uma 'yield' de 1,67%", avança a empresa no documento.

De acordo com a empresa liderada por António Mexia, a emissão "destina-se a financiar as necessidades decorrentes da atividade normal da empresa, permitindo alongar o seu prazo de maturidade e reforçar a flexibilidade financeira".