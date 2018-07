EDP Renováveis vende antecipadamente mais 405 MW nos EUA e supera meta de 2020

Por Lusa | 17:27

A EDP Renováveis fechou quatro contratos de venda da energia, a 15 anos, produzida em dois parques eólicos com capacidade total de 405 megawatt (MW), o que antecipa a meta definida para 2020, anunciou hoje a elétrica ao mercado.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP Renováveis adianta que a sua subsidiária para o mercado norte-americano, EDP Renewables North America LLC, estabeleceu quatro contratos de 15 anos, com três empresas do segmento Comercial e Industrial, para a venda de energia produzida por dois parques eólicos com capacidade total de 405 MW.

Os parques eólicos estão localizados no estado de Illinois e no estado de Indiana e espera-se que iniciem as operações em 2019 e 2020, respetivamente.