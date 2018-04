"Efeito dominó" na guerra comercial poderá estar em curso, adverte OMC

Por Lusa | 13:45

O diretor-geral da OMC manifestou hoje à agência Lusa, em Lisboa, a "preocupação" por a guerra comercial desencadeada com as novas tarifas alfandegárias aprovadas pelos Estados Unidos ter começado já a fazer cair as primeiras peças do "efeito dominó".

"Temos de evitar situações de conflito, de escalada, de medidas que possam levar a contramedidas e essas contramedidas levarão a outras medidas, e assim por diante. É o que chamamos 'efeito dominó'. Podemos estar a ver as primeiras peças do dominó a caírem e isso é muito preocupante", afirmou Roberto Azevêdo.

Para o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), a solução "tem de passar pelo diálogo" entre as partes.