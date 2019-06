Egipto qualifica de "irresponsáveis" acusações de Erdogan pela morte de ex-Presidente Morsi

O ministro dos Negócios Estrangeiros egípcio, Sameh Choukri, qualificou hoje de "irresponsáveis" as acusações do Presidente turco, Recep Erdogan, segundo o qual o ex-chefe de Estado egípcio Mohamed Morsi "terá sido morto".

Em comunicado, Sameh Choukri "denunciou veementemente as repetidas e irresponsáveis declarações do Presidente turco em relação ao Egipto", após a morte repentina de Mohamed Morsi, na segunda-feira, no Cairo.

Erdogan acusou na quarta-feira as autoridades egípcias pela morte do ex-Presidente egípcio Mohamed Morsi, que ocorreu segunda-feira, durante uma sessão no tribunal, após seis anos de detenção.