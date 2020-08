Elefantes destroem produção agrícola perto de Luanda

Uma manada de elefantes está a destruir a produção agrícola na comuna da Funda, município de Cacuaco, província angolana de Luanda, uma situação que está a ocorrer pela primeira vez, denunciaram esta segunda-feira os camponeses daquela área.

Segundo João da Piedade, presidente da cooperativa agrícola da região, os animais estão a devastar a produção de batata-doce, mamão e banana, causando enormes prejuízos aos camponeses.

"O mais afetado é o mamão, que eles não estão a poupar, a bananeira e a rama de batata-doce, que já está difícil de encontrar, e também estão a comer, é um prejuízo enorme", disse João Piedade, em declarações emitidas esta segunda-feira pela rádio pública de Angola.

O presidente da cooperativa manifestou preocupação com a presença dos mamíferos naquela região que divide Luanda da província do Bengo, considerando "um perigo para a vida do ser humano, porque esses animais atacam".

"É preocupante quando a pessoa está a plantar e os animais vêm para destruir, está a preocupar-nos esses animais, não sei como é que apareceram aqui, é um perigo para a vida do ser humano, porque esses animais atacam, e se estiverem muito tempo aqui podem vir a criar problemas muito difíceis", referiu.

O conflito entre homens e animais começou a ser frequente em todo o país, depois do fim da guerra em Angola, em 2002, com o regresso ao seu habitat, que encontraram agora ocupado pelos homens, havendo relato de mortes.