Eleição do chefe do Executivo de Macau a 25 de agosto - Oficial

A eleição do novo chefe do Executivo de Macau vai realizar-se a 25 de agosto próximo, foi hoje publicado no Boletim Oficial da região administrativa especial chinesa.

O chefe do Executivo é eleito pela Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo (CECE), composta por 400 membros provenientes de quatro setores da sociedade, sendo depois nomeado pelo Governo de Pequim, de acordo com a 'mini Constituição' do território, a Lei Básica, e a respetiva lei eleitoral.

O quinto chefe do Executivo vai suceder no cargo a Fernando Chui Sai On, que por determinação legal não pode apresentar-se a um terceiro mandato de cinco anos.