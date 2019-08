Eleições -- "Os Verdes" dizem-se a única "forminguinha" ecológica do parlamento

A líder parlamentar de "Os Verdes" (PEV), Heloísa Apolónia, define a sua bancada na Assembleia da República como sendo a do único partido ecologista presente, com um "trabalho de formiguinha", desvalorizando um eventual crescimento do concorrente Pessoas-Animais-Natureza (PAN).

Em entrevista à agência Lusa, a deputada estipulou o objetivo de ganhar mais lugares no parlamento e justificou o facto de o PEV ter concorrido desde sempre (1987) na Coligação Democrática Unitária, com o PCP, com o balanço, "até à data, positivo", em virtude de assim se alargar a base de apoio, com muitos cidadãos independentes, mesmo que seja "perfeitamente normal" que os dois partidos tenham algumas "posições e interpretações próprias em várias questões e face a propostas concretas".

"Não é obstáculo nenhum [o PAN]. Acho que a comunicação social é um fator de peso para a passagem da mensagem. Há de convir, se acompanhou os trabalhos parlamentares, que houve uma diferenciação relativamente a várias forças políticas naquela que foi a tradução da sua mensagem política. Não considero que seja um obstáculo", disse sobre o aumento de votação do PAN nas recentes eleições europeias e crescimento nas sondagens, frisando o tratamento diferenciado da comunicação social "em relação a várias forças políticas", sem especificar se se referia também ao BE.