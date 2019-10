Eleições: PS com claríssima vitória, PSD e CDS com derrota histórica -- Ana Catarina Mendes

A secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, considerou hoje que as projeções dos resultados eleitorais apontam para uma "vitória claríssima" dos socialistas e para uma derrota "histórica do conjunto PSD e CDS-PP".

Ana Catarina Mendes falava aos jornalistas momentos depois de as projeções dos resultados eleitorais divulgadas por RTP, SIC e TVI terem dado a vitória ao PS nas eleições legislativas, entre 34% e 40% dos votos, seguindo-se o PSD, com entre 24,2% e 31%.

Segundo as projeções de resultados que as televisões divulgaram pelas 20:00, após o encerramento das urnas nos Açores, quatro partidos poderão pela primeira vez ter representação parlamentar: Iniciativa Liberal, Chega, Livre e Aliança.