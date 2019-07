Alexandra Leitão encabeça lista de deputados socialistas por Santarém

A atual secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, vai encabeçar a lista de deputados do PS pelo distrito de Santarém às eleições legislativas de 06 de outubro, disse à Lusa fonte partidária.

Segundo a fonte, a escolha dos cabeças de lista foi comunicada esta segunda-feira às distritais pela direção nacional do partido.

A Comissão Nacional do PS aprovou a 28 de junho o conjunto de critérios para a escolha de candidatos a deputados nas eleições legislativas, processo que encerrará no próximo dia 23 com a aprovação definitiva das listas.