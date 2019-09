Eleições: BE assume ser "feminista" porque "isso é querer igualdade e segurança"

A coordenadora nacional do BE assumiu sexta-feira o partido como feminista, explicando que "isso é querer igualdade e segurança" para ambos os sexos, e que é preciso "mudar as regras do jogo em que as mulheres perdem sempre".

Em Guimarães, na sexta-feira à noite, num comício onde os direitos e as conquistas das mulheres dominaram o discurso, Catarina Martins afirmou que "não se pode aceitar que ser mulher é um risco" e "encolher os ombros" perante a violência doméstica ou as desigualdades sociais e salariais entre homens e mulheres.

"Sim. Nós somos um partido feminista porque isso quer dizer, nem mais nem menos, que nós queremos igual dignidade e segurança para homens e mulheres neste país. Que ninguém fique para trás", assumiu e explicou a líder bloquista.