Eleições: BE diz que investimento nos serviços públicos não compensou "deterioração"

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) disse na última noite, em Aveiro, que o investimento do Governo PS nos serviços públicos não compensou a "deterioração" dos anos anteriores.

"Nos últimos quatro anos houve mais investimento nos serviços públicos, mas não o suficiente para compensar a deterioração dos anos anteriores e para lançar novos projetos", disse Catarina Martins.

A coordenadora do BE falava perante uma plateia com cerca de 80 militantes em Aveiro, a quem deu a conhecer as propostas dos bloquistas para as áreas da educação e da saúde que vão fazer parte do programa eleitoral do partido.