Eleições: Catarina Martins diz que habitação é o "investimento público mais seguro"

A coordenadora do BE, Catarina Martins, defendeu hoje que responder à "grave crise de habitação" é "o investimento público mais seguro que se pode fazer" em Portugal porque quem vive do seu trabalho paga a renda.

No encerramento do Fórum Socialismo 2019, a rentrée política do BE, que decorreu no Porto, Catarina Martins afirmou que "não há quem não saiba em Portugal que tem faltado o investimento onde sobram os problemas", propondo o partido no seu programa eleitoral às legislativas "investimento com critério".

"Querem falar de crises? Falemos de crises. Portugal tem uma grave crise de habitação e portanto se queremos responder ao país vamos responder pelo direito à habitação", atirou.