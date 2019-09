Eleições: Catarina no mercado a vender ideias porque o BE não é um "partido de brindes"

Na bancada do peixe foi a coordenadora bloquista, Catarina Martins, que recebeu a encomenda de retirar a maioria absoluta ao PS, numa visita ao mercado de Benfica sem brindes porque o BE "vem para discutir as ideias".

O mercado de Benfica, em Lisboa, foi o local escolhido pelo Bloco de Esquerda (BE) para arrancar o quarto dia de campanha eleitoral, tipo de ação de que Catarina Martins admitiu gostar particularmente: ou seja, "poder fazer este caminho eleitoral, na rua, com as pessoas e não em espaços fechados, onde qualquer pessoa pode vir, fazer uma pergunta, pedir um esclarecimento".

"Nós distribuímos o nosso jornal, com o nosso programa, as nossas ideias. Não somos um partido de brindes, somos um partido que vem discutir as ideias para a rua. Gostamos de fazer assim", explicou.