Eleições: CDS demarca-se de homem com quem Costa se exaltou e que foi autarca centrista

O CDS-PP confirmou hoje que o homem que acusou o secretário-geral do PS de estar de férias durante os incêndios de Pedrogão foi autarca centrista, mas o partido rejeita "qualquer ligação, instrução ou articulação".

"Confirmamos que há anos o senhor foi autarca do CDS numa Junta de Freguesia. Esclarecemos que a sua atuação não teve qualquer ligação, instrução ou articulação com o partido, que a ela é completamente alheio. Não criámos qualquer situação, não tivemos qualquer conhecimento nem fomos coniventes", divulgou o CDS numa nota.

Os centristas dizem ter averiguado a ligação do homem com o qual o secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, se exaltou no final da 'arruada' no Chiado, depois de terem sabido "pela comunicação social" que "estava ligado ao CDS".