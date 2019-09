Eleições: César acusa Rio de sentenciar quem não foi julgado e caluniar quem não é suspeito

O presidente do PS atacou hoje o líder social-democrata a propósito do caso de Tancos, dizendo que pretende sentenciar quem ainda não foi julgado, como o ex-ministro Azeredo Lopes, e que calunia quem nem sequer é suspeito.

Carlos César fez estas críticas a Rui Rio no comício do PS em Guimarães, no Largo de Donaes, antes das intervenções finais da deputada socialista Sónia Fertuzinhos e do secretário-geral socialista, António Costa.

De acordo com o presidente do PS, o líder do PSD "diz num dia que não faz julgamentos na praça pública, mas em outros dias, como no caso de Tancos, pretende transformar a Comissão Permanente da Assembleia da República num tribunal".