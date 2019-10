Eleições: Comissão Política do BE reúne-se hoje para analisar resultados e prioridades para a legislatura

A Comissão Política do BE reúne-se esta noite para analisar os resultados das legislativas de domingo e discutir das prioridades para a próxima legislatura, adiantou fonte oficial bloquista à agência Lusa.

Nas eleições legislativas de domingo, o BE consolidou-se como a terceira força política e manteve um grupo parlamentar com 19 deputados eleitos, mas perdeu em número de votos, ficando, de acordo com os resultados provisórios com 9,67% da votação.

De acordo com a informação avançada à agência Lusa, a reunião da Comissão Política do BE, que segundo os estatutos "assegura a direção quotidiana" do partido, terá em agenda a análise dos resultados das eleições legislativas de domingo e ainda a "discussão das prioridades para a próxima legislatura".