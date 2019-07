Eleições: Conselho Nacional do PSD aprova lista de deputados com 74% votos a favor

O Conselho Nacional do PSD aprovou hoje de madrugada com 80 votos a favor, 18 contra e dez abstenções as listas de candidatos deputados à Assembleia da República, disse à Lusa fonte presente na reunião.

Na reunião do órgão máximo do PSD, que começou cerca das 22:00, em Guimarães, 74% dos conselheiros votaram favoravelmente, de braço no ar, numa votação feita globalmente das listas para os 22 círculos eleitorais.

Em 2015, sob o mandato de Pedro Passos Coelho, as referidas listas foram aprovadas por unanimidade.