Eleições: Costa admite governar com acordos pontuais se não tiver entendimento à esquerda

O secretário-geral do PS admitiu hoje governar com acordos pontuais, procurando a estabilidade "dia-a-dia", se não conseguir repetir um entendimento com os parceiros de esquerda, e frisou que nunca colocará em risco a credibilidade externa do país.

Esta tipo de solução, semelhante àquela que foi posta em prática pelo Governo de António Guterres entre 1995 e 1999, com acordos pontuais `do PS tanto à direita como à sua esquerda, foi admitida por António Costa na conferência de imprensa sobre os resultados das eleições legislativas de domingo.

Questionado pela agência Lusa sobre em que medida está disponível para acordos pontuais com o PSD, designadamente em matéria orçamental e num cenário de contenção orçamental, António Costa defendeu que "a direita foi derrotada" nestas eleições legislativas.