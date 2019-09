Eleições: Costa afirma que pensionistas vão ter atualização superior à inflação em 2020

O secretário-geral do PS afirmou hoje que, pela primeira vez na história da democracia portuguesa, pelo terceiro ano consecutivo, os pensionistas vão ter direito em 2020 a uma atualização das suas pensões acima da taxa de inflação.

António Costa deixou esta sua garantia aos pensionistas no discurso de encerramento do primeiro comício do PS desta campanha eleitoral, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, após referências às ideias de Portugal ter "rompido com a austeridade" e "recuperado a sua credibilidade internacional" nos últimos quatro anos.

"Os portugueses deixaram de recear cortes de salários ou de pensões e deixaram de recear enormes aumentos de impostos. Foram estas condições que nos permitiram cumprir os objetivos de assegurar mais crescimento, mais e melhor emprego e redução para metade da taxa de desemprego", começou por apontar o líder socialista.