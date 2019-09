Eleições: Costa avisa que "as coisas podem voltar para trás" e associa estabilidade ao PS

O secretário-geral socialista afirmou hoje que quem quer estabilidade, com mais quatro anos do atual Governo, deve votar no PS, numa intervenção em que falou na possibilidade de o PSD reverter medidas como os novos passes sociais.

António Costa deixou estes avisos no encerramento de um comício em Loulé, após ter dado ao fim da tarde um passeio pelo centro de Faro, numa ação de campanha que não foi divulgada aos jornalistas que acompanham a caravana nacional deste partido.

O secretário-geral do PS disse que, durante essa arruada, sem a presença de jornalistas, encontrou espanhóis que elogiaram a estabilidade política em Portugal e que tinham muita curiosidade em perceber como o país tinha evoluído nos últimos anos, para mais tendo por base "uma solução de Governo minoritária em que poucos acreditavam".