Eleições: Costa coloca PS como fator de equilíbrio e de compromisso com maioria Presidencial

O secretário-geral do PS manifestou-se hoje contra a dispersão de votos à esquerda, defendendo que só os socialistas podem ser fator de equilíbrio e concórdia, com sentido de compromisso e "sem bravatas" com a maioria Presidencial.

No encerramento do comício de Coimbra, António Costa congratulou-se por a sua geração de socialistas "ter derrubado o muro" da incomunicabilidade entre as forças de esquerda em 2015, formando a atual solução política governativa.

Mas, com Manuel Alegre na primeira fila da plateia, o líder socialista recorreu também à história para apontar que, durante o "Verão Quente" de 1975, houve uma esquerda que "pretendeu destruir" o PS, mas não conseguiu - "e o PS de Mário Soares e Salgado Zenha salvou a liberdade e a democracia".