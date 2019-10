Eleições: Costa considera estarem reunidas as condições para formar Governo estável para quatro anos

O secretário-geral do PS considerou hoje que estão reunidas as condições para que os socialistas formem Governo e iniciem funções governativas com perspetivas de estabilidade no horizonte da legislatura.

António Costa assumiu esta posição à entrada para a reunião da Comissão Política Nacional do PS, em Lisboa, que se realiza um dia depois de o líder dos socialistas ter feito uma ronda de conversações com as forças parlamentares de esquerda (Bloco de Esquerda, PCP, PEV e Livre) e com o PAN, para aferir as condições de governabilidade nos próximos quatro anos.