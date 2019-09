Eleições: Costa promete acabar "quotas absurdas" de imigrantes e mudar funções do SEF

O secretário-geral do PS afirmou hoje que, se formar Governo, acabará com as "absurdas" quotas de entrada de imigrantes e vai distinguir as funções policiais de fronteira das competências administrativas em relação a estrangeiros em Portugal.

Estas medidas foram transmitidas por António Costa no início de um almoço com membros da Associação Cabo Verdiana de Lisboa e que estava integrado no programa de campanha eleitoral do PS.

No seu discurso, o líder socialista considerou que "Portugal mudou muito" no tratamento de imigrantes em comparação com os tempos dos governos de Cavaco Silva, em que a pasta da Administração Interna era assumida por Dias Loureiro.