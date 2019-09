Eleições: Costa promete prioridade à acessibilidade dos cidadãos com deficiência

O secretário-geral do PS colocou hoje como prioridade a melhoria das acessibilidades dos cidadãos com deficiência e defendeu que a Secretaria de Estado da Inclusão deverá assumir um lugar central na orgânica do futuro Governo.

António Costa falava no final de um longo debate sobre políticas de inclusão, com particular incidência nas questões relativas a cidadãos com deficiências, que decorreu no Teatro Capitólio, no Parque Mayer, em Lisboa.

Neste debate, moderado pela dirigente socialista Maria da Luz Rosinha, foram colocadas ao secretário-geral do PS mais de três dezenas de questões, parte das quais foram respondidas pela secretária de Estado (e candidata a deputada pelo PS) Ana Sofia Antunes.