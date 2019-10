Eleições: Costa relativiza sondagens e diz que 'Geringonça' funcionou desde o primeiro dia

O secretário-geral do PS relativizou a importância das sondagens e considerou natural que a maioria parlamentar de esquerda, a 'Geringonça', tenha tomado hoje a mesma posição no que respeita à marcação de um debate sobre Tancos.

António Costa assumiu estas posições a meio de uma ação de rua do PS em Coimbra, depois de questionado sobre as mais recentes sondagens que apontam para uma aproximação do PSD aos socialistas em relação às intenções de voto nas eleições do próximo domingo.

O líder socialista, no entanto, relativizou a importância das sondagens e defendeu a ideia de que aquilo que conta "são os votos que entram nas urnas".