Eleições: Cristas aponta "poço de contradições" ao PAN, André Silva ataca despesismo

O debate de hoje entre os líderes do CDS e do PAN foi tenso, com Assunção Cristas a atacar o "poço de contradições" e extremismo do adversário e André Silva a acusar os centristas de despesismo.

No frente a frente, na RTP3, a presidente centrista criticou a alegada falta de contas e contabilização das propostas eleitorais do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) e criticou o seu caráter "ditatorial" quanto à ideia de limitar os apoios da União Europeia (UE) na produção de carne.

Se hoje um lombo de porco custa cinco euros por quilograma, Assunção Cristas questionou André Silva o que dirá a uma família que, por passar a ser necessário importar carne, "vá ao supermercado" e tenha de "pagar 15 euros por quilo".