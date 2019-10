Eleições: Cristas condena tentativa de agressão no Porto, CDS não apresenta queixa

A líder do CDS, Assunção Cristas, falou hoje sobre a tentativa de agressão na véspera, no Porto, e condenou "qualquer tipo de violência e agressão", mas o partido não vai apresentar queixa.

"Não é aceitável que alguém que não concorda connosco tenha aquele tipo de atitude agressiva. Falo com todas as pessoas, concordem ou não concordem. Mas uma coisa é falar outra coisa é agredir", disse aos jornalistas, no final da visita à feira de Barcelos, Braga, integrada na campanha para as legislativas de domingo.

O CDS-PP, admitiu, não vai apresentar queixa contra a mulher que a tentou agredir, numa arruada, no Porto, por que "não é possível sequer identificar a senhora", dado que "foi tudo muito rápido"