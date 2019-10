Eleições: Cristas faz apelo ao voto no CDS contra PS, PSD e ameaça da "esquerda radical"

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, fez hoje um apelo ao voto no partido como "vozes alternativas" às do PS e do PSD e às "da esquerda radical", que "são uma ameaça".

Num discurso no final de uma festa da desfolhada em Ponte de Lima, Viana do Castelo, para a campanha das legislativas de 06 de outubro, Cristas apelou aos presentes para trabalharem até sexta-feira para trazer "mais um ou dois votos".