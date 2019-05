Eleições do Vitória de Guimarães marcadas para 20 de julho

As eleições para os órgãos sociais do Vitória de Guimarães vão realizar-se em dia 20 de julho, sábado, anunciou hoje o presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube da I Liga portuguesa de futebol, Isidro Lobo.

Num breve anúncio proferido na academia do clube, o dirigente afirmou que as listas candidatas podem ser formalizadas até às 18:00 de 19 de junho, com um mínimo de 300 assinaturas de sócios efetivos, e pediu um ato eleitoral com "civismo e máximo respeito".

O clube vimaranense, cuja equipa de futebol obteve o quinto lugar na última edição da I Liga, vai novamente a votos, após a demissão da direção presidida por Júlio Mendes, anunciada na segunda-feira.