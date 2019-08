Eleições: Este não é o momento para o PAN estar no Governo -- André Silva

O porta-voz do PAN está convicto de que "vai contribuir para o PS não ter maioria absoluta" nas eleições legislativas, mas recusa integrar o Governo, considerando que o partido "é ainda uma criança" e este "não é o momento".

"O PAN, enquanto partido político, é ainda uma criança que está em crescimento e, por isso, cometemos alguns erros de vez em quando, e assumimos, e estamos a fazer correções", disse André Silva.

Em entrevista à agência Lusa no âmbito das eleições legislativas de 06 de outubro, o líder do Pessoas-Animais-Natureza salientou que "este não é o momento de o PAN estar no Governo".