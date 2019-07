Eleições: Jamila Madeira em Faro e Capoulas Santos em Évora encabeçam listas do PS

O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, e a coordenadora da bancada do PS para a área da saúde, Jamila Madeira, vão encabeçar respetivamente as listas de candidatos a deputados socialistas nos círculos eleitorais de Évora e Faro.

Os nomes destes dois cabeças de listas do PS para os círculos eleitorais de Évora e Faro foi hoje transmitida à agência Lusa pela secretária-geral adjunta dos socialistas, Ana Catarina Mendes.

Ana Catarina Mendes adiantou à agência Lusa que a deputada Hortense Martins será "número um" em Castelo Branco, enquanto que o coordenador do Grupo Parlamentar do PS para as questões de economia, Luís Testa, será o cabeça de lista em Portalegre.